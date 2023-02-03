Иранского режиссера Джафара Панахи освободили из тюрьмы после объявления бессрочной голодовки. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на супругу кинематографиста.
Адвокат Панахи Салех Никбахт заявил, что он счастлив произошедшему. Тем не менее защитник отметил, что «освобождение должно было произойти три месяца назад после принятия нашего возражения против предыдущего решения суда».
Издание добавило, что новость об освобождении Панахи была радостно встречена мировым киносообществом, которое добивалось этого на протяжении многих недель. В частности, акция в поддержку режиссера прошла на Венецианском фестивале.
Джафара Панахи арестовали в июле за участие в протестной акции: кинематографист выступал за освобождение своих коллег — режиссеров Мохаммада Расулофа и Мостафы аль-Ахмада.
Панахи поместили в тюрьму «Эвин» в Тегеране и приговорили его к шести годам заключения за участие в митингах 2009 года. За это правонарушение его уже осуждали на домашний арест и запрет выезда из Ирана, а также запрет на создание кино.
Панахи известен как представитель «новой волны» иранского кинематографа. Его картины получали награды Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Несмотря на запрет, Панахи снял показанную в Каннах ленту «Это не фильм» (2011), а также картины «Закрытый занавес» (2013; премьера и приз за лучший сценарий на Берлинале), «Такси» (2015; главный приз на Берлинале) и еще ряд фильмов.
1 февраля Панахи объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против незаконного и бесчеловечного поведения суда и органов безопасности». Он пообещал отказываться от еды до тех пор, пока его «безжизненное тело не будет освобождено из тюрьмы».