Фильм Apple TV+ про создание тетриса с Никитой Ефремовым выйдет в марте

Фильм основан на реальной истории. Пажитнов был разработчиком компьютерных игр, а в 1984 году он придумал тетрис. Спустя четыре года программист познакомится с американским продавцом видеоигр Хэнком Роджерсом, а он, в свою очередь, решит познакомить с игрой весь мир.