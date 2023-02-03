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Фильм Apple TV+ про создание тетриса с Никитой Ефремовым выйдет в марте

Виктория Шанина
Сегодня в 20:25

Стала известна дата выхода драмы «Тетрис» режиссера Джона С.Бэрда для Apple TV+. Картина дебютирует на фестивале South by Southwest, который пройдет с 10 по 19 марта в Техасе, а затем появится в библиотеке стриминговой платформы, пишет Deadline.

Одну из ключевых ролей в фильме сыграл российский актер Никита Ефремов. Он снялся в образе советского программиста Алексея Пажитнова, который и придумал легендарную игру.

Фильм основан на реальной истории. Пажитнов был разработчиком компьютерных игр, а в 1984 году он придумал тетрис. Спустя четыре года программист познакомится с американским продавцом видеоигр Хэнком Роджерсом, а он, в свою очередь, решит познакомить с игрой весь мир.

«История, которую не знает никто, про игру, которую знают все», — написал в своих соцсетях Никита Ефремов 3 февраля.

Роджерса сыграл Тарон Эджертон. Также в ролях: Софья Лебедева, Тоби Джонс, Бен Майлc, Роджер Аллам, Рик Юн, Мойо Аканде, Иева Андреевайте. Сценарий написал Ноа Пинк.

О том, что Никита Ефремов принимает участие в проекте, стало известно еще в 2021 году. На тот момент еще не упоминалось, какую именно роль он сыграет.

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Тарон ЭгертонНикита ЕфремовАлексей ПажитновДжон БэрдСофья ЛебедеваТоби ДжонсБен МайлсРоджер АлламРик Юн
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