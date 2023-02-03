Джуд Лоу и Николас Холт снимутся в криминальной драме «Порядок»

Британские актеры Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли», «Молодой Папа») и Николас Холт («Великая», «Меню») снимутся в фильме «Порядок» («The Order»), которую поставит австралийский режиссер Джастин Курцел. Об этом сообщил Deadline.
Картина станет экранизацией реальной криминальной истории, рассказанной в книге «Молчаливое братство» Кевина Флинна и Гэри Герхардта. Она воссоздает хронику преступлений, совершенных расистской группой в середине 1980-х.
Действие триллера развернется на Тихоокеанском Северо-Западе. Там в 1983 году произошла серия жестоких ограблений банков и угона бронированных автомобилей. Эти события напугали местных жителей и привели в замешательство полицию.
Агент ФБР из городка Кер-д’Ален, находящегося в штате Айдахо, начинает понимать, что за преступлениями стоят не обычные нарушители закона, а организованные террористы, возглавляемые радикальным и харизматичным лидером.
Эти опасные люди, как выясняет герой (его сыграет Лоу), задумали вести внутреннюю войну против федерального правительства США. Целью агента ФБР становится раскрыть их чудовищный замысел и остановить новые трагедии.
Съемки «Порядка» начнутся в мае 2023 года в канадской провинции Альберта. Производством фильма займутся AGC, Chasing Epic Pictures и Riff Raff Entertainment. Лоу выступит одним из продюсеров вместе с Брайаном Хаасом и Курцелом.
Сценаристом картины станет Зак Бэйлин («Король Ричард», «Крид-3»). Он также будет продюсировать проект наряду с Беном Джексоном, Стивеном Фассом, Кейт Сьюзман, Джереми Солнье и Заком Гарреттом.