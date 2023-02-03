В сети появился трейлер мини-сериала «Шпион среди друзей» с Гаем Пирсом и Дэмианом Льюисом

На ютуб-канале Rotten Tomatoes TV опубликовали трейлер мини-сериала «Шпион среди друзей», который выйдет на стриминговом сервисе MGM+ 12 марта. Главные роли в шоу сыграют Гай Пирс («Мейр из Исттауна») и Дэмиан Льюис («Родина»).
Они сыграют двух британских разведчиков Николаса Эллиотта и Кима Филби. Спустя 30 лет сотрудничества и дружбы выясняется, что Филби может быть двойным агентом и иметь связи с СССР. Это угрожает доверию между мужчинами и влияет на ход их совместной операции.
Льюис исполнил роль Эллиотта, Пирс — Филби. Режиссером проекта выступил обладатель премии BAFTA Ник Мюррей («Колония», «Билл Най спасает мир»). Сценарий шоу написал Александр Кэри («Родина») по мотивам книги Бена Макинтайра.
Книга писателя рассказывает реальную историю о самом влиятельном двойном агенте в истории шпионажа СССР. В ней описывается, как Филби предал доверие своего друга и британского правительства и как он, а также Эллиотт справлялись с последствиями разоблачения.
Истории двух шпионов будут посвящены шесть эпизодов сериала. Они уже были показаны в Великобритании и получили благожелательные отзывы критиков, отмечающих качество сценария и блестящие актерские работы Пирса и Льюиса.