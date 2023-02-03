В сети появился трейлер мини-сериала «Шпион среди друзей» с Гаем Пирсом и Дэмианом Льюисом

Они сыграют двух британских разведчиков Николаса Эллиотта и Кима Филби. Спустя 30 лет сотрудничества и дружбы выясняется, что Филби может быть двойным агентом и иметь связи с СССР. Это угрожает доверию между мужчинами и влияет на ход их совместной операции.