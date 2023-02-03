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«Централ Партнершип»: «Чебурашку» будут показывать в кино, «пока последний зритель его не посмотрит»

Виктория Шанина
Сегодня в 18:19

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» продержится в кинопрокате дольше обычного. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил Вадим Верещагин, гендиректор компании «Централ Партнершип», которая отвечает за прокат картины.

«„Чебурашка“ будет работать долго. И мы планируем, что он останется в прокате до тех пор, пока зрительский ручеек не иссякнет. Вот пока последний зритель его не посмотрит, он будет в кинотеатрах», — сказал он.

Длительный прокат Верещагин связывает с рекордными кассовыми сборами. По его словам, «в ближайшие дни „Чебурашка“ преодолеет планку в 6 млрд рублей по сборам и 20 млн в зрителях». Сколько именно продлится прокат, он не уточнил.

Гендиректор «Контент-клуба» Антон Сиренко отмечает, что в среднем кинопрокат блокбастеров составляет от шести до восьми недель. Исключения составляют выдающиеся релизы, добавил он.

Несколько примеров таких релизов привел гендиректор киносети «Премьер-зал» Владимир Петелин. Первую часть «Аватара» показывали в кинотеатрах несколько месяцев, а «Титаник» шел в прокате больше года.

Эксперты добавили, что изменение сроков проката — это не новая тенденция, и она укрепилась в 2022 году, когда произошел дефицит премьер. Кинотеатры, как правило, продолжают показывать фильм до тех пор, пока его сборы больше или сопоставимы со сборами других релизов, включая премьерные.

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Вадим ВерещагинДмитрий ДьяченкоАнтон Сиренко
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