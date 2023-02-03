На Twitch запустили круглосуточный ситком, созданный нейросетью

Многим такой абсурдный ситком пришелся по душе. Некоторые говорят, что не могут перестать смотреть шоу и опасаются за свою психику. Пользователь твиттера @rudeism написал: «Эта созданная ИИ пародия на „Сайнфелд“ привлекает меня больше, чем любой проект Netflix. Я думаю, что мой мозг возможно уже сгнил, ведь я не могу перстать смотреть на это».