На Twitch запустили круглосуточный ситком, созданный нейросетью

На канале watchmeforever в Twitch запустили круглосуточную трансляцию ситкома «Ничто, вечно» («Nothing, forever»), который генерирует нейросеть.
Как сообщили Vice авторы шоу Скайлер Хартл и Брайан Хаберсбергер, сериал был создан как пародия на «Сайнфелд». При его разработке использовалась комбинация машинного обучения, генеративных алгоритмов и облачных сервисов.
Диалоги сгенерированы языковой моделью GPT-3 от OpenAI. «Кроме художественного оформления и звука смеха, все остальное является генеративным, включая диалоги, речь, движения персонажей, направление камеры и ракурс, длину кадра, продолжительность сцены и музыку», — отметили авторы.
Весь ситком состоит из двух типов сцен — герои общаются в нью-йоркской квартире или персонаж Ларри (вдохновленный Джерри из «Сайнфелда») выступает со стендапом. Сцены прерываются кадром фасада дома, а иногда — программой передач выдуманных телеканалов, где есть, к примеру «Новости» и шоу «Доктор».
Использование сгенерированных диалогов заметно из‑за их абсурдности. Разговоры о планах или любовных интересах героев зачастую разваливаются и становятся нелогичными. Кроме того, как утверждают создатели шоу, на действие ситкома могут влиять комментарии зрителей.
Многим такой абсурдный ситком пришелся по душе. Некоторые говорят, что не могут перестать смотреть шоу и опасаются за свою психику. Пользователь твиттера @rudeism написал: «Эта созданная ИИ пародия на „Сайнфелд“ привлекает меня больше, чем любой проект Netflix. Я думаю, что мой мозг возможно уже сгнил, ведь я не могу перстать смотреть на это».
Впервые Vice написал о «Nothing, forever» во вторник, тогда у проекта было около сотни подписчиков и 16 активных зрителей. К четвергу аудитория канала выросла до 47 тыс. человек и 11 тыс. зрителей.