На сайте «Лабиринта» Пушкин, Толстой и Прилепин маркировались как иноагенты

На сайте книжного магазина «Лабиринт» в карточках нескольких писателей появился дисклеймер «Признан иностранным агентом на территории РФ». На это обратили внимание «Острожно, новости» и «Русская служба Би-би-си».
Иноагентский статус, в частности, приписывался Александру Пушкину, Льву Толстому, Самуилу Маршаку, Захару Прилепину и Джулии Дональдсон.
Когда «Осторожно, новости» обратился к «Лабиринту» за комментарием, представительница магазина предложила обновить страницу. После этого дисклеймеры об иноагентстве исчезли. «Вот видите, какая я волшебница. Звоните мне. Пока-пока», — сказала она.
В магазине причиной произошедшего назвали программный сбой. Некоторые из покупателей предполагают, что изменения в карточки мог внести взбунтовавшийся сотрудник. Еще одна версия — хакерская атака.
В декабре в России вступил в силу новый закон об иноагентах, который обязал книжные магазины помечать произведения авторов, внесенных в соответствующий список Минюста.