На сайте «Лабиринта» Пушкин, Толстой и Прилепин маркировались как иноагенты

Когда «Осторожно, новости» обратился к «Лабиринту» за комментарием, представительница магазина предложила обновить страницу. После этого дисклеймеры об иноагентстве исчезли. «Вот видите, какая я волшебница. Звоните мне. Пока-пока», — сказала она.