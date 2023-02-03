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На сайте «Лабиринта» Пушкин, Толстой и Прилепин маркировались как иноагенты

Семён Гудошников
Сегодня в 15:03

На сайте книжного магазина «Лабиринт» в карточках нескольких писателей появился дисклеймер «Признан иностранным агентом на территории РФ». На это обратили внимание «Острожно, новости» и «Русская служба Би-би-си».

Иноагентский статус, в частности, приписывался Александру Пушкину, Льву Толстому, Самуилу Маршаку, Захару Прилепину и Джулии Дональдсон.

Когда «Осторожно, новости» обратился к «Лабиринту» за комментарием, представительница магазина предложила обновить страницу. После этого дисклеймеры об иноагентстве исчезли. «Вот видите, какая я волшебница. Звоните мне. Пока-пока», — сказала она.

В магазине причиной произошедшего назвали программный сбой. Некоторые из покупателей предполагают, что изменения в карточки мог внести взбунтовавшийся сотрудник. Еще одна версия — хакерская атака.

В декабре в России вступил в силу новый закон об иноагентах, который обязал книжные магазины помечать произведения авторов, внесенных в соответствующий список Минюста.

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Лев ТолстойСамуил МаршакЗахар ПрилепинДжулия Дональдсон
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