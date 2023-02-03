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CMH, Ellie Goulding и Young Fathers: музыкальные релизы этой пятницы

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

Большинство исполнителей выпускают свои релизы в ночь на пятницу. По традиции собрали для вас главные музыкальные новинки.

Ellie Goulding

«Like a Saviour»

Автор хитов «Love Me Like You Do», «Figure 8» и «Burn», певица Ellie Goulding выпустила новый поп-сингл «Like a Saviour». Он станет одним из 16 треков в пятом сольном альбоме артистки «Higher Than Heaven» (никакого созвучия с «Happier Than Ever» Билли Айлиш). Релиз пластинки — 24 марта 2023 года, а пока можно послушать фит с Big Sean «Easy Lover» и песню «Let It Die», которые также войдут в альбом.

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CMH & Pyrokinesis

«Эйфория»

Новый танцевальный хип-хоп CMH (настоящее имя — Руслан Тушенцов), записанный совместно с репером Pyrokinesis. Судя по соцсетям Тушенцова, трек войдет в альбом «Antiwrld», релиз которого запланирован на 17 февраля 2023-го.

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«Дисциплина безбольной биты»

«Такси»

Молодая группа «Дисциплина безбольной биты» от привычного инди-рока переходит к более спокойной альтернативе. Новый трек «Такси» — история об очень насыщенных, но при этом сложных отношениях, на фоне которой звучит простой танцевальный бит.

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Young Fathers

«Heavy Heavy»

Четвертый студийный альбом Young Fathers «Heavy Heavy» звучит как саундтрек к фильму о сафари. Здесь смешиваются лирика и пространственный вокал с электронными припевами и хип-хопом. Первый с 2018 года релиз коллектива получился довольно позитивным.

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The Waeve

«The Waeve»

Британский инди-дуэт The Waeve основали бывший участник рок-группы Blur Грэм Коксон и певица Роуз Элинор Дугалл, которая выступала вместе с The Pipettes. Их дебютный альбом получил 10 рефлексивных треков, с которым музыканты отправятся в тур по Великобритании в марте.

«Нет ничего постыдного в том, чтобы показывать свою уязвимость, так же как и силу. И это видно по нашей музыке, у нас обоих разные мелодии и разные слова», — сказал Грэм Коксон о первом альбоме The Waeve.

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