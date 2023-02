CMH, Ellie Goulding и Young Fathers: музыкальные релизы этой пятницы

Автор хитов «Love Me Like You Do», «Figure 8» и «Burn», певица Ellie Goulding выпустила новый поп-сингл «Like a Saviour». Он станет одним из 16 треков в пятом сольном альбоме артистки «Higher Than Heaven» (никакого созвучия с «Happier Than Ever» Билли Айлиш). Релиз пластинки — 24 марта 2023 года, а пока можно послушать фит с Big Sean «Easy Lover» и песню «Let It Die», которые также войдут в альбом.