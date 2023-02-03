CMH, Ellie Goulding и Young Fathers: музыкальные релизы этой пятницы

Большинство исполнителей выпускают свои релизы в ночь на пятницу. По традиции собрали для вас главные музыкальные новинки.
Ellie Goulding
«Like a Saviour»
Автор хитов «Love Me Like You Do», «Figure 8» и «Burn», певица Ellie Goulding выпустила новый поп-сингл «Like a Saviour». Он станет одним из 16 треков в пятом сольном альбоме артистки «Higher Than Heaven» (никакого созвучия с «Happier Than Ever» Билли Айлиш). Релиз пластинки — 24 марта 2023 года, а пока можно послушать фит с Big Sean «Easy Lover» и песню «Let It Die», которые также войдут в альбом.
CMH & Pyrokinesis
«Эйфория»
Новый танцевальный хип-хоп CMH (настоящее имя — Руслан Тушенцов), записанный совместно с репером Pyrokinesis. Судя по соцсетям Тушенцова, трек войдет в альбом «Antiwrld», релиз которого запланирован на 17 февраля 2023-го.
«Дисциплина безбольной биты»
«Такси»
Молодая группа «Дисциплина безбольной биты» от привычного инди-рока переходит к более спокойной альтернативе. Новый трек «Такси» — история об очень насыщенных, но при этом сложных отношениях, на фоне которой звучит простой танцевальный бит.
Young Fathers
«Heavy Heavy»
Четвертый студийный альбом Young Fathers «Heavy Heavy» звучит как саундтрек к фильму о сафари. Здесь смешиваются лирика и пространственный вокал с электронными припевами и хип-хопом. Первый с 2018 года релиз коллектива получился довольно позитивным.
The Waeve
«The Waeve»
Британский инди-дуэт The Waeve основали бывший участник рок-группы Blur Грэм Коксон и певица Роуз Элинор Дугалл, которая выступала вместе с The Pipettes. Их дебютный альбом получил 10 рефлексивных треков, с которым музыканты отправятся в тур по Великобритании в марте.
«Нет ничего постыдного в том, чтобы показывать свою уязвимость, так же как и силу. И это видно по нашей музыке, у нас обоих разные мелодии и разные слова», — сказал Грэм Коксон о первом альбоме The Waeve.