Group-IB: рейтинг нелегальных копий в рунете возглавили сиквел «Аватара» и «Чебурашка»

Компания в сфере кибербезопасности Group-IB составила рейтинг фильмов по числу нелегальных копий в российском интернете в январе 2023 года. Его публикует «Бюллетень кинопрокатчика».
В Group-IB традиционно отметили, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. При этом есть прямая зависимость между числом копий, спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Так, в список вошли:
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1. «Аватар: Путь воды»
2. «Чебурашка»
3. «Пришелец из будущего»
4. «Меню»
5. «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»
6. «Всевидящее око»
7. «Достать ножи: Стеклянная луковица»
8. «Отзвуки прошлого»
9. «Самоирония судьбы»
10. «Крушение»
Как подсчитали в Group-IB в конце декабря, самым популярным фильмом на пиратских сайтах в 2022 году стал «Бэтмен». На второй строчке расположился «Человек-паук: Нет пути домой», тройку замыкает «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Первая десятка целиком — по ссылке.