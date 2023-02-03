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Агрессивные на’ви и перемещение на Землю: новые подробности следующих сиквелов «Аватара»

Семён Гудошников
Сегодня в 12:18

Продюсер «Аватара» Джон Ландау в интервью Empire раскрыл новые подробности трех следующих сиквелов.

По его словам, в третьем «Аватаре» будет показано новое племя на’ви — «люди пепла», которые выступят в роли антагонистов. Empire описывает их как «агрессивный» и «вулканический» народ.

«Есть хорошие и плохие люди. То же самое с на’ви. Большинство людей не считают себя плохими. В чем же причина, что другие их воспринимают так? Возможно, есть факторы, о которых мы не знаем», — отметил Ландау.

Лидера «людей пепла» сыграет Уна Чаплин — внучка Чарли Чаплина и Талиса Старк из «Игры престолов».

В «Аватаре-4», по словам Ландау, будет «большой скачок во времени», который переместит сюжет к следующей части франшизы. Действие же пятого фильма будет частично происходить на Земле. Это потребуется, чтобы открыть глаза на’ви на то, что происходит на Земле, — перенаселение и истощение природных ресурсов.

Ландау отмечает, что команда «Аватара» «не хочет рисовать мрачную картину того, куда движется наш мир», фильмы скорее расскажут о том, «что мы можем изменить курс».

«Аватар-2» вышел в прокат в декабре прошлого года, а к концу января нынешнего стал четвертым самым кассовым фильмом в истории. 28 января его сборы составляли почти 2,075 млрд долларов, что больше, чем у «Звездных войн: Пробуждение Силы», занимающих пятую строчку.

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