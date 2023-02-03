Агрессивные на’ви и перемещение на Землю: новые подробности следующих сиквелов «Аватара»

По его словам, в третьем «Аватаре» будет показано новое племя на’ви — «люди пепла», которые выступят в роли антагонистов. Empire описывает их как «агрессивный» и «вулканический» народ.
«Есть хорошие и плохие люди. То же самое с на’ви. Большинство людей не считают себя плохими. В чем же причина, что другие их воспринимают так? Возможно, есть факторы, о которых мы не знаем», — отметил Ландау.
В «Аватаре-4», по словам Ландау, будет «большой скачок во времени», который переместит сюжет к следующей части франшизы. Действие же пятого фильма будет частично происходить на Земле. Это потребуется, чтобы открыть глаза на’ви на то, что происходит на Земле, — перенаселение и истощение природных ресурсов.
Ландау отмечает, что команда «Аватара» «не хочет рисовать мрачную картину того, куда движется наш мир», фильмы скорее расскажут о том, «что мы можем изменить курс».
«Аватар-2» вышел в прокат в декабре прошлого года, а к концу января нынешнего стал четвертым самым кассовым фильмом в истории. 28 января его сборы составляли почти 2,075 млрд долларов, что больше, чем у «Звездных войн: Пробуждение Силы», занимающих пятую строчку.