В СПЧ предложили сделать утечку персональных данных основанием для замены российского паспорта

По его словам, предложение «в ближайшее время будет направлено в ответственные государственные органы для обсуждения». Другие детали инициативы пока неизвестны. В середине декабря Роскомнадзор сообщил, что с начала военной операции России на территории Украины произошло более 140 утечек персональных данных.