В СПЧ предложили сделать утечку персональных данных основанием для замены российского паспорта

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов предложил сделать утечку паспортных данных основанием для замены российского паспорта.
По его словам, предложение «в ближайшее время будет направлено в ответственные государственные органы для обсуждения». Другие детали инициативы пока неизвестны. В середине декабря Роскомнадзор сообщил, что с начала военной операции России на территории Украины произошло более 140 утечек персональных данных.
Если говорить о данных паспортов, то в конце 2022 года такую утечку зафиксировал сервис такси «Ситимобил». Хакеры выложили в сеть 4149 фотографий первых страниц паспортов водителей.
Минцифры разработало законопроект об оборотных штрафах за утечки для юридических лиц. РКН призвал ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными. Для операторов хранения данных предложили сформулировать критерии, которым они обязаны следовать для предотвращения утечек.