Присоединенные Россией территории включили в Южный военный округ

Всего в России пять военных округов — Западный, Южный, Центральный, Восточный и Северный флот. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу говорил о необходимости создать еще два — Московский и Ленинградский. Он объяснял это стремлением НАТО нарастить военный потенциал у российских границ, в том числе за счет Финляндии и Швеции.