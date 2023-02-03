Присоединенные Россией территории включили в Южный военный округ

Регионы, присоединенные Россией (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), вошли в зону ответственности Южного военного округа. Об этом свидетельствует обновленная карта на сайте Минобороны РФ.
«Зона ответственности каждого военного округа включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», — пояснили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа.
Всего в России пять военных округов — Западный, Южный, Центральный, Восточный и Северный флот. В конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу говорил о необходимости создать еще два — Московский и Ленинградский. Он объяснял это стремлением НАТО нарастить военный потенциал у российских границ, в том числе за счет Финляндии и Швеции.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс в прошлом году на фоне российской военной операции на Украине.