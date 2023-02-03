Расширение НАТО, причины спецопераци, санкции: утверждена концепция преподавания истории России

В курсе будет и материал по всеобщей истории: большое внимание будет уделяться странам Европы, но также расскажут про Азию, Африку и контакты России в этом направлении, отметил Юрий Петров, под руководством которого создавалась концепция. При доработке курса были внесены уточнения в разделы о региональной и отраслевой истории, добавил он. Кроме того, в концепции сказано, что больше внимания должно уделяться изучению не фактов, а причинно-следственных связей.