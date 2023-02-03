Расширение НАТО, причины спецопераци, санкции: утверждена концепция преподавания истории России

Минобрнауки утвердило концепцию преподавания истории России в вузах для неисторических специальностей. Об этом пишет «Коммерсант».
Концепция разработана экспертами Российского исторического общества (РИО) под руководством директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. Она разделена на шесть «основных этапов в развитии российской государственности»: Русь IX — первой трети XIII века, русские земли середины XIII — конца XV века, Московское государство XVI–XVII веков, Российская империя, СССР и современная Российская Федерация.
В последнем разделе студентам расскажут про расширение НАТО на восток и выход США «из базовых соглашений с Россией по ограничению и сокращению вооружений, которые десятилетиями удерживали мир от глобального конфликта». Начинается блок с «отказа США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России». Затем, по версии авторов, были «вооруженные провокации и подготовка украинским режимом силового захвата республик Донбасса». В конце блока студентам расскажут про причины спецоперации, санкции Запада и «попытки изоляции России от остального мира».
Как заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, обновленная концепция ставит целью «воспитание гражданина, осознающего сопричастность к истории России, ощущающего свою ответственность за ее настоящее и будущее». Предполагается, что до студентов будут доносить, что «на всем протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для сохранения национальной государственности». Авторы концепции рекомендовали преподавателям «избегать негативного уклона и очернительства» при рассказах о проблемах отечественной истории.
В курсе будет и материал по всеобщей истории: большое внимание будет уделяться странам Европы, но также расскажут про Азию, Африку и контакты России в этом направлении, отметил Юрий Петров, под руководством которого создавалась концепция. При доработке курса были внесены уточнения в разделы о региональной и отраслевой истории, добавил он. Кроме того, в концепции сказано, что больше внимания должно уделяться изучению не фактов, а причинно-следственных связей.
Новый курс российской истории для студентов неисторических специальностей начнет читаться в вузах с 1 сентября.
Ранее Минобрнауки увеличило минимальное время изучения истории России в вузах со 108 до 144 академических часов. В министерстве считают, что это будет «противодействовать фальсификации истории» и сформирует у студентов чувство патриотизма.