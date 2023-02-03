Unknown Mortal Orchestra опубликовали сингл «Layla». Пластинка «V» увидит свет 17 марта

Психоделическая поп-группа Unknown Mortal Orchestra опубликовала композицию «Layla». Ее можно послушать здесь.
Новый сингл войдет в состав двойного альбома «V» — он будет выпущен 17 марта. Вот как о записи отзывается лейбл Rough Trade, ответственный за ее производство: «Четырнадцать песен, написанных [фронтменом Unknown Mortal Orchestra] Рубаном [Нильсоном] сольно или совместно с братом Коди. В них он опирается на богатые традиции американской коммерческой рок-музыки, яхт-рок, чудаковатое поп-звучание и гавайские песнопения хапа-хаоле».
Вместе с «Layla» в треклист готовящейся к выпуску пластинки войдет и октябрьская композиция «I Killed Captain Cook». Целиком треклист выглядит так:
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1. «The Garden»
2. «Guilty Pleasures»
3. «Meshuggah»
4. «The Widow»
5. «In The Rear View»
6. «That Life»
7. «Layla»
8. «Shin Ramyun»
9. «Weekend Run»
10. «The Beach»
11. «Nadja»
12. «Keaukaha»
13. «I Killed Captain Cook»
14. «Drag»
Предыдущая крупная студийная запись Unknown Mortal Orchestra «IC-01 Hanoi» увидела свет в октябре 2018-го — она стала полностью инструментальной. Последним к текущему моменту альбомом, где можно услышать вокал Нильсона, стал «Sex & Food», вышедший в апреле того же года.