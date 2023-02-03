Unknown Mortal Orchestra опубликовали сингл «Layla». Пластинка «V» увидит свет 17 марта

Новый сингл войдет в состав двойного альбома «V» — он будет выпущен 17 марта. Вот как о записи отзывается лейбл Rough Trade, ответственный за ее производство: «Четырнадцать песен, написанных [фронтменом Unknown Mortal Orchestra] Рубаном [Нильсоном] сольно или совместно с братом Коди. В них он опирается на богатые традиции американской коммерческой рок-музыки, яхт-рок, чудаковатое поп-звучание и гавайские песнопения хапа-хаоле».