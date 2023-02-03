Мужчине, который преследовал Киану Ривза, запретили приближаться к актеру

При этом ранее Диксон был судим за взлом, проникновение, владение инструментами для взлома и вандализм. Кроме того, в соцсетях он называет себя Джаспер Кит Ривз и заявляет, что намерен передать Киану «все личные права», чтобы актер отвечал за него.