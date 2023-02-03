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Мужчине, который преследовал Киану Ривза, запретили приближаться к актеру

Семён Гудошников
Сегодня в 08:57

Суд в США запретил 38-летнему Брайану Диксону приближаться к актеру Киану Ривзу и его партнерше Александре Грант ближе, чем на 100 ярдов (примерно 92 метра). Об этом пишет TMZ.

Согласно юридическим документам, мужчина преследовал Ривза с ноября по январь. В первый раз, 5 ноября, он проник на задний двор актера и уснул там, прежде чем его не выгнали.

На следующее утро мужчина вернулся с набором для тестирования ДНК, пытаясь применить его на Ривзе, чтобы доказать, что они родственники. Адвокаты Риза говорят, что их подзащитный совершенно не знаком с актером.

При этом ранее Диксон был судим за взлом, проникновение, владение инструментами для взлома и вандализм. Кроме того, в соцсетях он называет себя Джаспер Кит Ривз и заявляет, что намерен передать Киану «все личные права», чтобы актер отвечал за него.

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