«Гоголь-центр» открыл онлайн-платформу, где будут показывать спектакли из репертуара театра

Артисты московского театра «Гоголь-центр», который был расформирован летом 2022 года, запустили онлайн-платформу по случаю десятилетия труппы. На ней планируют показывать спектакли из репертуара коллектива.
Пока на сайте можно посмотреть запись концерта к 8-летию театра. В будущем на нем также появятся видеоверсии постановок «Кому на Руси жить хорошо?», «Маленькие трагедии», «Мертвые души» и «Обыкновенная история».
Последние два спектакля труппа обещает опубликовать с английскими субтитрами. Кроме того, на портале можно найти расписание будущих выступлений артистов «Гоголь-центра».
В феврале коллектив Кирилла Серебренникова покажет постановки «Черный монах» и «Вий» в Германии на сцене гамбургского Thalia Theatre. 15 февраля во Франции пройдет кинопоказ картины режиссера «Жена Чайковского».
На март у артистов запланированы выступления в Берлине и Париже, а на апрель — в Вене. В мае Гамбург увидит премьеру спектакля «Барокко». В ожидании ее гостям платформы предлагается послушать саундтреки постановки «Страх и отвращение в Москве» в исполнении актера Артема Маркарьяна (ITSU) и купить мерч «Гоголь-центра».
«Как вы поняли, „Гоголь-центр“ — это не здание и не штатное расписание. Это гораздо больше, сильнее и интереснее. Это поколение. Это генерация людей. Это „племя“. Мы это поняли из писем и сообщений, которые вы прислали к нашему юбилею», — отметил Кирилл Серебренников.
Он добавил, что «Гоголь-центр» был как для артистов, так и для зрителей «местом настоящей силы», «местом, которое всех нас так или иначе воспитало, помогло внятно сформировать нашу человеческую , художественную, нравственную и моральную позицию».
Убедиться в этом режиссер предложил всем гостям платформы. На ней артисты театра опубликовали письма поклонников за прошедший год, в которых те делятся личными историями и воспоминаниями, связанными с «Гоголь-центром».