«Гоголь-центр» открыл онлайн-платформу, где будут показывать спектакли из репертуара театра

«Как вы поняли, „Гоголь-центр“ — это не здание и не штатное расписание. Это гораздо больше, сильнее и интереснее. Это поколение. Это генерация людей. Это „племя“. Мы это поняли из писем и сообщений, которые вы прислали к нашему юбилею», — отметил Кирилл Серебренников.