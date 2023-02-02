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Путина попросили запретить букву Z в названиях Кузбасса и Забайкалья для «защиты русского языка»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:28

Петербургский активист Алексей Лахов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой запретить использование латинской буквы Z в названиях российских регионов Кузбасс и Забайкалье. Об этом мужчина рассказал в фейсбуке*.

Он опубликовал в соцсети текст обращения. В нем Лахов сообщает, что ему стало известно, что в официальных информационных материалах властей Кемеровскую область и Забайкальский край начали называть КуZбассом и Zабайкальем.

По мнению петербуржца, подобное написание названий регионов России вступает в противречие с Указом президента об основах государственной культурной политики. Он предполагает «защиту и поддержку русского языка» и «обеспечение соблюдения норм современного русского языка».

Лахов призвал главую страны «довести до руководства Забайкальского края и Кемеровской области — Кузбасса информацию о недопустимости излишнего использования иностранной лексики и потребовать от них убрать литеру Z».

*Социальная сеть Facebook принадлежит компанией Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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