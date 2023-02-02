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Orbital выпустили трек «Are You Alive?». Первый за пять лет альбом «Optical Delusion» — 17 февраля

Денис Ламехов
Вчера в 23:16

Электронный дуэт Orbital выпустил композицию «Are You Alive?» совместно с инди-группой Penelope Isles — оба коллектива базируются в британском городе Брайтон. Трек можно послушать здесь.

Сооснователь Orbital Пол Хартнолл рассказал: «Трек „Are You Alive?“ родился, когда у меня на руках уже была инструментальная версия, но я почувствовал, что она может сочетаться с нежным вокалом. И вот тут вступают Penelope Isles. Они взялись за него, Лили [Вольтер, вокалистка группы] придумала несколько убойных приемов. Мы провели день за аранжировкой и — вот оно! Песня родилась. Но не обманывайтесь сладостью звучания, текст чуть кусается. Наш мир безжалостен».

«Are You Alive?» — третья новая песня Orbital за последнее время. Ей предшествовал абсолютно противоположный по подаче сингл «Dirty Rat» — он записан совместно с проектом Sleaford Mods, скрещивающим агрессивный хип-хоп, панк-рок и электронику, а также композиция «Ringa Ringa (The Old Pandemic Folk Song)». Все три трека войдут в десятый альбом группы «Optical Delusion». Он увидит свет 17 февраля. Последняя же к текущему моменту большая работа группы «Monsters Exist» вышла в 2018 году.

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