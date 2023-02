«Are You Alive?» — третья новая песня Orbital за последнее время. Ей предшествовал абсолютно противоположный по подаче сингл «Dirty Rat» — он записан совместно с проектом Sleaford Mods, скрещивающим агрессивный хип-хоп, панк-рок и электронику, а также композиция «Ringa Ringa (The Old Pandemic Folk Song)». Все три трека войдут в десятый альбом группы «Optical Delusion». Он увидит свет 17 февраля. Последняя же к текущему моменту большая работа группы «Monsters Exist» вышла в 2018 году.