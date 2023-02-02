Сооснователь Orbital Пол Хартнолл рассказал: «Трек „Are You Alive?“ родился, когда у меня на руках уже была инструментальная версия, но я почувствовал, что она может сочетаться с нежным вокалом. И вот тут вступают Penelope Isles. Они взялись за него, Лили [Вольтер, вокалистка группы] придумала несколько убойных приемов. Мы провели день за аранжировкой и — вот оно! Песня родилась. Но не обманывайтесь сладостью звучания, текст чуть кусается. Наш мир безжалостен».