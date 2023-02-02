Slipknot выложили сингл «Bone Church»

«В турах у нас есть специальная комната, где мы джемим. Она устроена за кулисами каждого концерта. Там мы что‑то наигрываем, репетируем, разогреваемся и иногда пробуем новые идеи. „Bone Church“ пришла к нам во время гастролей с альбомом „5: The Grey Chapter“ [в 2014 году]. С тех пор мы все больше приближали ее появление на свет — и, наконец, вот она», — заявил один из двух перкуссионистов Slipknot Шон Крейен, более известный как Клоун