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Slipknot выложили сингл «Bone Church»

Денис Ламехов
Вчера в 22:43

Американская ню-метал-группа Slipknot опубликовала сингл «Bone Church». Его можно послушать здесь.

«В турах у нас есть специальная комната, где мы джемим. Она устроена за кулисами каждого концерта. Там мы что‑то наигрываем, репетируем, разогреваемся и иногда пробуем новые идеи. „Bone Church“ пришла к нам во время гастролей с альбомом „5: The Grey Chapter“ [в 2014 году]. С тех пор мы все больше приближали ее появление на свет — и, наконец, вот она», — заявил один из двух перкуссионистов Slipknot Шон Крейен, более известный как Клоун

NME указывает, что «Bone Church» — одиночный сингл, то есть не подразумевающий принадлежности к какому‑либо альбому. О готовящихся к выпуску полноформатных пластинках не сообщается.

Последняя к текущему моменту большая работа группы «The End, So Far» была выпущена 30 сентября 2022 года. Это первый лонгплей, записанный с Майклом Пфаффом, который заменил бэк-вокалиста и второго ударника группы Криса Фена в марте 2019-го.

В начале января Крейен допустил, что невышедший альбом Slipknot «Look Outside Your Window» может увидеть свет в 2023 году. Он, однако, добавил, что никаких конкретных договоренностей пока нет.

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