Звезда «Змея» и «Уиллоу» Элли Бамбер сыграет модель Кейт Мосс в фильме «Мосс и Фрейд»

Картину снимет режиссер Джеймс Лукас, ранее снявший «Телефонный звонок» с Салли Хокинс. Фильм расскажет о том, как Мосс решилась позировать знаменитому художнику Люсьену Фрейду и как совместная работа отразилась на жизни героев.
Роль Фрейда исполнит двукратный обладатель премии «Эмми» Дерек Джейкоби («Госфорд-парк», «Грешники», «Убийство в Восточном экспрессе»). Мосс выступит исполнительным продюсером проекта.
«Поскольку это такая личная история для меня, было необходимо, чтобы я была вовлечена наряду с Джеймсом во все аспекты проекта на стадии разработки. Я в восторге от кастинга и рада, что фильм скоро начнут снимать, не могу дождаться, когда увижу его», — прокомментировала Мосс.