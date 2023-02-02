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Звезда «Змея» и «Уиллоу» Элли Бамбер сыграет модель Кейт Мосс в фильме «Мосс и Фрейд»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:51

Британская актриса Элли Бамбер, известная по ролям в сериалах «Змей» и «Уиллоу», сыграет модель Кейт Мосс в фильме «Мосс и Фрейд». Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет режиссер Джеймс Лукас, ранее снявший «Телефонный звонок» с Салли Хокинс. Фильм расскажет о том, как Мосс решилась позировать знаменитому художнику Люсьену Фрейду и как совместная работа отразилась на жизни героев.

Роль Фрейда исполнит двукратный обладатель премии «Эмми» Дерек Джейкоби («Госфорд-парк», «Грешники», «Убийство в Восточном экспрессе»). Мосс выступит исполнительным продюсером проекта.

«Поскольку это такая личная история для меня, было необходимо, чтобы я была вовлечена наряду с Джеймсом во все аспекты проекта на стадии разработки. Я в восторге от кастинга и рада, что фильм скоро начнут снимать, не могу дождаться, когда увижу его», — прокомментировала Мосс.

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Кейт МоссЛюсьен ФрейдСалли ХокинсДерек Джейкоби
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