Звезда «Змея» и «Уиллоу» Элли Бамбер сыграет модель Кейт Мосс в фильме «Мосс и Фрейд»

«Поскольку это такая личная история для меня, было необходимо, чтобы я была вовлечена наряду с Джеймсом во все аспекты проекта на стадии разработки. Я в восторге от кастинга и рада, что фильм скоро начнут снимать, не могу дождаться, когда увижу его», — прокомментировала Мосс.