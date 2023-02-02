Пушкинский музей вводит формат посещения с бесплатными экскурсиями

ГМИИ имени А. С. Пушкина вводит новые форматы для посещения основной экспозиции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.
Так, в феврале 2023 года по вторникам и средам в 17.00 и 18.00 будут проходить экскурсии по экспозиции «Италия XVII–XVIII веков. Эпоха барокко». К ним может присоединиться любой желающий, купивший входной билет в Главное здание музея.
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Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из первой серии выполнены в период его работы в Дрездене между 1747 и 1755 годами по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца», — рассказали в музее.
Также в феврале посетителям последних сеансов по вторникам, средам и четвергам будут доступны билеты по специальной стоимости: она составит 200 рублей. В нее входит посещение основной экспозиции в Главном здании или в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, а также временных выставок.
В музее отметили: билеты можно купить только онлайн, они доступны для покупки за две недели до даты посещения.