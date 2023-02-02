Пушкинский музей вводит формат посещения с бесплатными экскурсиями

«Посетители смогут увидеть все шесть композиций Бернардо Беллотто, племянника Джованни Антонио Каналя (Каналетто), которые относятся к двум знаменитым сериям — видов Дрездена и Пирны и видов Рима.

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Хранящиеся в ГМИИ полотна художника из первой серии выполнены в период его работы в Дрездене между 1747 и 1755 годами по заказу графа Генриха фон Брюля, первого министра при дворе короля польского Августа III Саксонца», — рассказали в музее.