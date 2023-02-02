Paramount+ выпустит документальный сериал о семье Сильвестра Сталлоне

Стриминговый сервис Paramount+ выпустит документальный сериал «Семья Сталлоне» об актере Сильвестре Сталлоне и его близких — жене Дженнифер Флавин и дочерях Софии, Систин и Скарлет. Об этом рассказал Deadline.
В шоу будет восемь серий. Они выйдут на платформе уже весной 2023 года. Сериал позволит зрителям «присесть за один стол с одной из самых известных голливудский семей» и взглянуть на их жизнь вблизи.
В частности, проект познакомит аудиторию и поклонников звезды франшиз «Рокки» и «Рембо» с его наследницами — 25-летней ведущей подкаста «Unwaxed» Софией, 23-летней актрисой и моделью Систин и 21-летней студенткой Скарлет.
Разработкой «Семьи Сталлоне» займется компания MTV Entertainment Studios. Исполнительными продюсерами шоу станут Бенджамин Хервиц, Джессика Залкинд, Надим Амири, Джули Пицци, Фарназ Фарджам, Джонатан Сингер, Лорен Голдстайн, Валана Ханн, Крис Рей и Джейсон Уилльямс.