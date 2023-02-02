Сервис «Нетмонет» составил рейтинг ресторанов Москвы и Петербурга по размеру и частоте чаевых

Принадлежащий Альфа-банку сервис «Нетмонет» представил рейтинг ресторанов, кафе и баров Москвы и Петербурга, отталкиваясь от различных параметров чаевых, которые оставляют посетители. Список опубликован на сайте банка.
«Мы нашли простой способ понять, какие рестораны нравятся людям, не спрашивая их об этом. <…> Посмотрели, где и сколько люди оставляют на чай. И поняли, что это самая объективная оценка», — заявили авторы рейтинга.
Аналитики сервиса подсчитали, в каких заведениях самый высокий процент чаевых от чека, где официанты получали чаевые чаще всего и на какие рестораны было больше положительных отзывов. На основе этих данных были составлены несколько отдельных списков и один общий.
В столице первая десятка заведений выглядит следующим образом:
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1. Eggsellent
2. «Суп-кафе»
3. «The Бык» на Страстном бульваре
4. Sempre
5. «Кофемания» на Покровке
6. «Честная рыба»
7. Ra’men
8. «The Бык» на Новослободской
9. Capito
10. White Rabbit
В Петербурге топ-10 такой:
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1. Big Wine Freaks
2. Mio
3. «Птичий двор»
4. «Рыба моей мечты»
5. «Щука»
6. «Пряности & Радости» на Васильевском острове
7. To.be
8. Red. Steak & Wine
9. «Ватерлоо»
10. «Птички и ягоды»
Кроме того, опубликован рейтинг для ресторанов, которые подключились к «Нетмонет» недавно. В Москве в первой тройке — The Greeks, Le pigeon и «Магадан» в Гостином Дворе, в Петербурге — Fresa’s, Pio nero и «Вoда & Еда».