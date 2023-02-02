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Вышел релизный трейлер Hogwarts Legacy

Семён Гудошников
Сегодня в 17:38

Warner Bros. представила релизный трейлер Hogwarts Legacy. Он опубликован на официальном ютуб-канале игры.

В ролике показано начало обучения героя в школе чародейства и волшебства — знакомство с учителями, выбор первой палочки, изучение заклинаний и многое другое. Появляются в кадре и главные антагонисты игры — гоблин Ранрок и темный маг Виктор Руквуд.

Hogwarts Legacy позволит игрокам оказаться в школе волшебства Хогвартс в 1800-х годах и стать одним из ее студентов, изучить замок, научиться магии, найти друзей и разгадать загадки магического мира. «Афиша Daily» рассказывала подробно про проект студии Avalanche Software и включала его в перечень самых ожидаемых релизов.

Предзаказ игры стартует 10 февраля. В этот же день она появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и портативных компьютерах. На PlayStation 4 и Xbox One Hogwarts Legacy станет доступна 4 апреля, пользователям Ningtendo Switch придется ждать релиза до 25 июля.

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