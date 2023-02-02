Вышел релизный трейлер Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy позволит игрокам оказаться в школе волшебства Хогвартс в 1800-х годах и стать одним из ее студентов, изучить замок, научиться магии, найти друзей и разгадать загадки магического мира. «Афиша Daily» рассказывала подробно про проект студии Avalanche Software и включала его в перечень самых ожидаемых релизов.