Вышел релизный трейлер Hogwarts Legacy

Warner Bros. представила релизный трейлер Hogwarts Legacy. Он опубликован на официальном ютуб-канале игры.
В ролике показано начало обучения героя в школе чародейства и волшебства — знакомство с учителями, выбор первой палочки, изучение заклинаний и многое другое. Появляются в кадре и главные антагонисты игры — гоблин Ранрок и темный маг Виктор Руквуд.
Hogwarts Legacy позволит игрокам оказаться в школе волшебства Хогвартс в 1800-х годах и стать одним из ее студентов, изучить замок, научиться магии, найти друзей и разгадать загадки магического мира. «Афиша Daily» рассказывала подробно про проект студии Avalanche Software и включала его в перечень самых ожидаемых релизов.
Предзаказ игры стартует 10 февраля. В этот же день она появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и портативных компьютерах. На PlayStation 4 и Xbox One Hogwarts Legacy станет доступна 4 апреля, пользователям Ningtendo Switch придется ждать релиза до 25 июля.