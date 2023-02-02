В Совфеде предложили отменить штрафы за показ иностранного кино без прокатного удостоверения

Комитет Совета Федерации по экономической политике разработал законопроект, вводящий мораторий на административное наказание для кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Меру предлагают рассмотреть для «обеспечения проката кино из недружественных стран». В пояснительной записке к проекту закона говорится:
Согласно российскому законодательству, показ фильма без прокатного удостоверения грозит юридическим лицам штрафом от 50 до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение юрлицо оштрафуют на 100–200 тыс. рублей либо приостановят его деятельность на срок до 90 суток.
Еще одно предложение, направленное комитетом в правительство, касается выдачи прокатного удостоверения на территории России при ввозе иностранного кино через Беларусь. Подробности о нем, однако, пока неизвестны.
В марте 2022 года крупнейшие западные киностудии Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate приостановили прокат своих лент на российской территории.
В начале октября Минкульт сообщил, что прокат фильмов без согласия правообладателей противоречит международным договорам России. В Минпромторге отметили, что параллельный импорт не может быть распространен на кинопродукцию.
В Совфеде при этом предлагают разрешить показ в российских кинотеатрах иностранных фильмов без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Минэкономразвития инициативу не поддерживает. Минюст, напротив, выступает за и предлагает расширить ее действие на онлайн-кинотеатры.