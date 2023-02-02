В Совфеде предложили отменить штрафы за показ иностранного кино без прокатного удостоверения

В Совфеде при этом предлагают разрешить показ в российских кинотеатрах иностранных фильмов без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Минэкономразвития инициативу не поддерживает. Минюст, напротив, выступает за и предлагает расширить ее действие на онлайн-кинотеатры.