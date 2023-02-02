Семья покойного лидера The Fall Марка Э.Смита осудила запуск нового проекта экс-участниками группы

Семья фронтмена британской постпанк-группы The Fall Марка Э.Смита осудила запуск нового проекта бывшими музыкантами коллектива. Заявление опубликовано на официальном сайте The Fall.
Название новой группы — House of All. Участники описывают ее как «проект непрерывно продолжающейся семьи The Fall» (в оригинале — A Fall Family Continuum Project). Таким же было задумано и заглавие их грядущего альбома, который увидит свет 23 апреля. Первый сингл с него уже выложен в сеть.
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Мы желаем вам успехов в карьере и будущих проектах, но хотим ясно и отчетливо заявить: семья и наследники Марка Э.Смита никоим образом не поддерживают и не хотят быть связанными с House of All.
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Помимо этого, мы не одобряем и не разрешаем использование имени, изображений и названия группы Смита в любых целях.
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Мы находим, что это в крайней мере оскорбляет, вводит в заблуждение аудиторию и поклонников Смита и The Fall. И причиняет нам страдания, вызывает сожаление и дискомфорт».
Лейбл Tiny Global Productions, выпускающий записи House of All, заявил, что «работа группы существует самостоятельно», ее участникам «неизбежно будут задавать вопросы о причастности к The Fall» фанаты и журналисты, да и сам коллектив никогда не стремился «отрицать или скрывать свои корни». От заглавия A Fall Family Continuum Project House of All отказались.
The Fall — одна из важнейших постпанк-групп, с момента образования в 1976 году и до смерти Марка Э.Смита в 2018-м выпустившая 31 студийную пластинку. «Афиша Daily» включила ее трек «Totally Wired» в список из пятидесяти песен, с которых стоит начать знакомство с жанром.
Тогдашний музыкальный редактор нашего издания Николай Овчинников писал: «The Fall окажутся в итоге самой долгоиграющей и плодовитой группой из всего постпанка, а Смит до самой смерти будет главным (а возможно, и единственным) харизматиком жанра».