Семья покойного лидера The Fall Марка Э.Смита осудила запуск нового проекта экс-участниками группы

Семья Смита сообщила: «Мы хотим разъяснить ситуацию ряду бывших участников The Fall, любым потенциальным лейблам или партнерам.

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Мы желаем вам успехов в карьере и будущих проектах, но хотим ясно и отчетливо заявить: семья и наследники Марка Э.Смита никоим образом не поддерживают и не хотят быть связанными с House of All.

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Помимо этого, мы не одобряем и не разрешаем использование имени, изображений и названия группы Смита в любых целях.

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Мы находим, что это в крайней мере оскорбляет, вводит в заблуждение аудиторию и поклонников Смита и The Fall. И причиняет нам страдания, вызывает сожаление и дискомфорт».