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В Кремле не обсуждают переименование Волгограда в Сталинград

Семён Гудошников
Сегодня в 13:05

В Кремле не ведутся обсуждения о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

По его словам, к данному вопросу следует относиться очень аккуратно, взвешивать все за и против. Представитель Кремля сослался на недавние результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым 67% жителей города скорее не поддерживают переименование в Сталинград, 26% поддерживают.

Песков уточнил, что случайно оговорился, назвав волгоградцев жителями Сталинграда.

Перед 80-летием победы в Сталинградской битве и приездом в Волгоград Путина в городе открыли бюст Сталина вместе с бюстами Георгия Жукова и Александра Василевского. Они расположились у музея-заповедника «Сталинградская битва», в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.

В это же время на въезде в Волгоград сменили дорожные знаки — теперь вместо названия города на них написано «Сталинград».

В конце января переименовать Волгоград в Сталинград предложил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. «Если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинграда, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно», — аргументировал он.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковСергей СтепашинГеоргий ЖуковАлександр Василевский
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