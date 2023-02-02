Amazon продлил «Список смертников» с Крисом Праттом в главной роли

«Список смертников» основан на одноименном бестселлере Джека Карра. Сюжет рассказывает о морпехе Джеймсе Рисе, чей взвод окружил и разгромил враг. Мужчина остается жив и возвращается домой к своей семье в надежде забыть о случившемся. Однако он узнает о тайном сговоре и причастности политиков собственной страны к этой трагедии.