Amazon продлил «Список смертников» с Крисом Праттом в главной роли на второй сезон. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, стример также готовит приквел сериала, который будет посвящен персонажу Тейлора Китча.
«Список смертников» основан на одноименном бестселлере Джека Карра. Сюжет рассказывает о морпехе Джеймсе Рисе, чей взвод окружил и разгромил враг. Мужчина остается жив и возвращается домой к своей семье в надежде забыть о случившемся. Однако он узнает о тайном сговоре и причастности политиков собственной страны к этой трагедии.
Наряду с Праттом и Китчем в актерский состав первого сезона сериала вошли Джинна Трипплхорн («Основной инстинкт»), Джей Кортни («Отряд самоубийц»), Джей Ди Пардо («Революция»), Кристина Видаль («Не вижу зла») и ЛаМоника Гарретт («1883»).