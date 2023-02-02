Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Армении

Из более чем 52 тыс. сделок купли-продажи более 4900 были совершены иностранными гражданами. Россияне приобрели в Армении 1207 объектов недвижимости — на 44,9% больше, чем в 2021 году. А продали 2380 объектов, что на 7% меньше, чем в 2021-м.