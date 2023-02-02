В 2022 году россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Армении. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на данные комитета кадастра Армении.
Из более чем 52 тыс. сделок купли-продажи более 4900 были совершены иностранными гражданами. Россияне приобрели в Армении 1207 объектов недвижимости — на 44,9% больше, чем в 2021 году. А продали 2380 объектов, что на 7% меньше, чем в 2021-м.
После граждан России больше всего недвижимости приобрели американцы: куплено 240 объектов, продано 274. Третье место занимают иранцы, они купили 84 объекта и продали 67.
По данным агентства, наибольшая активность наблюдалась на рынке аренды в Армении. В Ереване сделки выросли примерно на 10%, а рост цен составил 100%.
В октябре 2022 года Forbes писал, что на фоне мобилизации в России страну покинули около 700 тыс. граждан. По данным Росстата, за год население сократилось на 555 тыс. человек.
В январе 2023-го стало известно, что россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции. Они приобрели 16 312 единиц жилья.