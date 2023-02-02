Имя Бориса Акунина потребовали убрать с афиш еще одного театра

«Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю. Эти безымянные афиши и программки — отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи. Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who», — написал Акунин.