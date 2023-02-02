Имя Бориса Акунина потребовали убрать с афиш еще одного театра

Прокуратура потребовала убрать имя Бориса Акунина с афиш и программок в еще одном российском театре, пригрозив неприятностями. Об этом писатель сообщил в своем телеграм-канале, не уточнив название театра.
«Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю. Эти безымянные афиши и программки — отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи. Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чье имя называть нельзя, лорда You-Know-Who», — написал Акунин.
В октябре имя Акунина убрали с афиш и сайтов Российского молодежного академического театра (РАМТ) и Александринского театра. «Я не осуждаю театры, которые вынуждены приноравливаться к густеющему государственному безумию. Заниматься культурой в сегодняшней России — дело трудное, вроде плавания в серной кислоте», — говорил тогда писатель.
В Минкульте назвали исчезновение имени Акунина с афиш театров «абсолютно логичным». В министерстве его причислили к деятелям культуры, кто «в это непростое время покинул страну, отказался от России», «публично выступил против ее богатой культуры». Такие деятели культуры «друг за другом покидают наши учреждения», добавили там.
Акунин неоднократно выступал с критикой российских властей и против военных действий на Украине.