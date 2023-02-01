Валерия Гай Германика выпустила свой первый трек под названием «Карат»

Российский режиссер Валерия Гай Германика, известная по сериалу «Школа» и фильму «Все умрут, а я останусь», выпустила свой первый музыкальный трек «Карат». Он появился на iTunes, в соцсети «ВКонтакте» и на портале «Яндекс Музыка».
В соцсетях Германика призналась, что исполнила мечту. Несколько дней назад кинематографистка опубликовала там же короткое видео со съемок клипа. Когда видео выйдет, пока неизвестно.
Текст рэп-композиции вращается вокруг слова «карат». В песне Германика утверждает «вся моя ювелирка — это клад», отсылая, вероятно, к созданному ей ранее бренду украшений.
«Карат» — первая попытка Германики создавать музыку. Планирует ли режиссер в дальнейшем выпустить другие треки, не ясно. Последней киноработой Германики стала драма «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой в главной роли.