Валерия Гай Германика выпустила свой первый трек под названием «Карат»

Российский режиссер Валерия Гай Германика, известная по сериалу «Школа» и фильму «Все умрут, а я останусь», выпустила свой первый музыкальный трек «Карат». Он появился на iTunes, в соцсети «ВКонтакте» и на портале «Яндекс Музыка».