Реклама
Новости

Валерия Гай Германика выпустила свой первый трек под названием «Карат»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:52

Российский режиссер Валерия Гай Германика, известная по сериалу «Школа» и фильму «Все умрут, а я останусь», выпустила свой первый музыкальный трек «Карат». Он появился на iTunes, в соцсети «ВКонтакте» и на портале «Яндекс Музыка».

В соцсетях Германика призналась, что исполнила мечту. Несколько дней назад кинематографистка опубликовала там же короткое видео со съемок клипа. Когда видео выйдет, пока неизвестно.

Текст рэп-композиции вращается вокруг слова «карат». В песне Германика утверждает «вся моя ювелирка — это клад», отсылая, вероятно, к созданному ей ранее бренду украшений.

«Карат» — первая попытка Германики создавать музыку. Планирует ли режиссер в дальнейшем выпустить другие треки, не ясно. Последней киноработой Германики стала драма «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой в главной роли.

расскажите друзьям
люди
Светлана Иванова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»