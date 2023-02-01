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Узо Адуба сыграет расследующего убийство в Белом доме детектива-эксцентрика в сериале «Резиденция»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:04

Американская актриса Узо Адуба, известная по сериалу «Оранжевый — хит сезона», снимется в детективной драме «The Residence» («Резиденция»). Об этом сообщил Deadline.

Адуба сыграет детектива Корделию Капп, работающего консультантом в полицейском департаменте Метрополитена. Капп — проницательный наблюдатель, хорошо понимающий поведение людей и обладающий своеобразным стилем общения.

Эксцентричной героине предстоит расследовать загадочное убийство, произошедшее в Белом Доме. Среди ее подозреваемых окажутся 157 человек, а местом преступления может оказаться любая из 132 комнат президентской резиденции.

Создатели сериала описывают его как «безумную шутку, действие которой разворачивается на верхних и нижних этажах Белого дома, а также на его задворках, среди эклектичного персонала самого известного в мире особняка».

В шоу будет восемь эпизодов, основанных на книге Кейт Андерсен Броуэр «The Residence: Inside the Private World of the White House». Сценарий сериала напишет Пол Уильям Дэйвис. Лиза Джонсон («The Last of Us») поставит первые четыре серии.

Исполнительными продюсерами проекта будут Шонда Раймс и Бетси Бирс. «Резиденцию» выпустит компания Shondaland специально для стримингового сервиса Netflix.

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