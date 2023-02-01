Британский рок-музыкант Оззи Осборн объявил о прекращении гастрольной деятельности и отмене запланированного тура группы Black Sabbath. Об этом музыкант сообщил в твиттере.
Он объяснил свое решение последствиями травмы позвоночника, которую он получил четыре года назад. Хотя голосовые связки Осборна не пострадали, его тело серьезно ослабло после трех операций и других медицинских манипуляций.
«Для меня, честно говоря, было честью увидеть, как вы терпеливо хранили свои билеты все это время, но должен сказать со всей чистой совестью, я пришел к пониманию, что физически не способен на тур», — написал Осборн.
Музыкант пояснил, что он не может справиться с нагрузкой при переездах. «Моя команда работает сейчас над идеями, где бы я мог выступить без необходимости путешествовать из города в город и из страны в страну», — добавил он.
Осборн подчеркнул, что крайне расстроен тем, что вынужден разочаровать поклонников, и назвал новость о прекращении гастрольной деятельности самым сложным, что ему когда‑либо приходилось говорить.
«Никогда бы не представил, что мои гастрольные дни закончатся вот так», — сказал Осборн, поблагодарив свою семьи, группу, команду, друзей и фанатов за их «бесконечную преданнность, лояльность и поддержку», а также жизнь, о которой он никогда не мог и мечтать.