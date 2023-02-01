Оззи Осборн объявил о прекращении гастрольной деятельности

«Никогда бы не представил, что мои гастрольные дни закончатся вот так», — сказал Осборн, поблагодарив свою семьи, группу, команду, друзей и фанатов за их «бесконечную преданнность, лояльность и поддержку», а также жизнь, о которой он никогда не мог и мечтать.