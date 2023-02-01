Джейн Фонда угрожает убить вдовца подруги в трейлере фильма «Движение вперед»

На ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers появился трейлер комедии «Движение вперед» («Moving On»), в которой снялись Джейн Фонда («Грейс и Фрэнки», «Клют»), Малькольм Макдауэлл («Заводной апельсин») и Лили Томлин («Малыш»).
Фильм, снятый Полом Вайцем («Американский пирог», «Мой мальчик», выйдет в кинотеатрах 17 марта. Он поведает о том, как пожилая женщина решила убить вдовца своей старой подруги — прямо на ее поминках.
В трейлере героиня Фонды (именно она задумала преступление) предупреждает мужчину (Макдауэлл), что его дни сочтены. Затем она рассказывает о своих планах другой подруге (Томлин) и вместе с ней выбирает в магазине пистолет.
Ролик раскрывает, что потенциальная убийца винит вдовца в том, что случилось с ее браком. «Ты просто не создана для счастья», — заявляет ей в видео герой Макдауэлла, только укрепляя желание женщины отомстить ему.
Однако прямо перед убийством героиня встречает своего бывшего мужа, роль которого исполнил Ричард Раундтри («Шафт», «Анатомия страсти»).