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В кинотеатре «Октябрь» пройдет премьера мультфильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

В кинотеатре «Октябрь» 8 февраля состоится премьера французского мультфильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения». С 9 февраля картина выйдет в широкий прокат в России, рассказали «Афише Daily» дистрибьюторы ленты.

Новый мультфильм продолжит историю о лучших друзьях — мышке и медведе. Она была рассказана в ленте, вышедшей в 2012 году и номинированной на «Оскар». Более чем 10 лет спустя режиссеры Жан-Кристоф Роже и Жюльен Шенг создали сиквел.

В нем Эрнест и Селестина отправятся в родной город медведя, где обитают самые талантливые музыканты в мире. Когда герои доберутся до места, они узнают шокирующую новость: в городе уже много лет музыка находится под запретом.

Друзья не смогут смириться с таким положением дел и попытаются вернуть радость в страну медведей. Помогать им в этом будут новые друзья, а также таинственный преступник в маске.

«Когда‑то Эрнесту пришлось покинуть свой родной край, и он стал уличным музыкантом. Вернувшись домой, он становится свидетелем абсурдных решений, которые ограничивают свободу жителей без видимой на то причины. Наша история подчеркивает нелепость этих правил, доведенных до крайности», — рассказал продюсер картины Дидье Брюнне.

«Эрнест и Селестина: Новые приключения» представляет собой классическую двухмерную анимацию в духе карандашных иллюстраций. По мнению Жюльена Шенга, нарисованный от руки фильм «сохраняет свою художественную идентичность и остается красивым через 15 или 20 лет».

«Одна из самых сложных задач заключалась в том, чтобы оставаться верным внешнему виду иллюстраций оригинальной книги про Эрнеста и Селестину от художника Габриэля Винсента. Мы получили огромный опыт во время графической разработки первого фильма и смогли создать оригинальный рендеринг, который сильно отличается от того, что обычно можно увидеть в фильмах с 2D-анимацией», — добавил Брюнне.

Купить билеты на премьерный показ мультфильма, работа над которым длилась более пяти лет, можно на «Афише».

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