В кинотеатре «Октябрь» пройдет премьера мультфильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения»

«Одна из самых сложных задач заключалась в том, чтобы оставаться верным внешнему виду иллюстраций оригинальной книги про Эрнеста и Селестину от художника Габриэля Винсента. Мы получили огромный опыт во время графической разработки первого фильма и смогли создать оригинальный рендеринг, который сильно отличается от того, что обычно можно увидеть в фильмах с 2D-анимацией», — добавил Брюнне.