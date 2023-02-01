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Валерия Гай Германика выпустила песню «Carat»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:44

Режиссерка Валерия Гай Германика выпустила песню «Carat» под псевдонимом Germanica.

«Carat» — это рэп-трек в стиле новой школы. Текст посвящен богатству и успеху. Релиз песни состоялся на лейбле Soyuz Music, на котором представлены такие группы, как «Тараканы!», LaScala, «Наив», «Порнофильмы» и другие.

Валерия Гай Германика в первую очередь известна как режиссерка фильмов и сериалов о жизни трудных подростков, таких как «Все умрут, а я останусь» и «Школа».

В 2018 году она сняла телесериал «Бонус» о молодом рэпере, который вместе со своим другом наркодилером и наркоманом Гашиком отправляется из родного поселка в Москву. The Flow пишет, что никто из известных рэперов не согласился сняться в работе Гай Германики, поэтому сериал провалился. На «Кинопоиске» зрители оценили шоу в 5,4 балла.

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