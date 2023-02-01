Режиссерка Валерия Гай Германика выпустила песню «Carat» под псевдонимом Germanica.
«Carat» — это рэп-трек в стиле новой школы. Текст посвящен богатству и успеху. Релиз песни состоялся на лейбле Soyuz Music, на котором представлены такие группы, как «Тараканы!», LaScala, «Наив», «Порнофильмы» и другие.
Валерия Гай Германика в первую очередь известна как режиссерка фильмов и сериалов о жизни трудных подростков, таких как «Все умрут, а я останусь» и «Школа».
В 2018 году она сняла телесериал «Бонус» о молодом рэпере, который вместе со своим другом наркодилером и наркоманом Гашиком отправляется из родного поселка в Москву. The Flow пишет, что никто из известных рэперов не согласился сняться в работе Гай Германики, поэтому сериал провалился. На «Кинопоиске» зрители оценили шоу в 5,4 балла.