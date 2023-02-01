Валерия Гай Германика выпустила песню «Carat»

В 2018 году она сняла телесериал «Бонус» о молодом рэпере, который вместе со своим другом наркодилером и наркоманом Гашиком отправляется из родного поселка в Москву. The Flow пишет, что никто из известных рэперов не согласился сняться в работе Гай Германики, поэтому сериал провалился. На «Кинопоиске» зрители оценили шоу в 5,4 балла.