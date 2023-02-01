«Тексты идут вразрез с культурной политикой региона»: концерт Инстасамки отменили в Курской области

На следующий день артистка ответила, что специально для тура по России обновила каталог и поедет «с программой без мата и без старого материала». «Мне 22 года, я шарю, че происходит, от меня подставы не ждите, я и моя команда соскучились по нашей аудитории и ничего, кроме классной музыки и хорошего настроения, мы с собой не везем! Мы ни в коем случае не пропагандируем и не собираемся никогда пропагандировать разврат, проституцию, наркотики и так далее», — написала она.