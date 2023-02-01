«Тексты идут вразрез с культурной политикой региона»: концерт Инстасамки отменили в Курской области

В Курской области отменили концерт Инстасамки и Moneyken, запланированный на 2 апреля. Об этом сообщили ТАСС в областном министерстве культуры. Там сочли, что тексты исполнителей идут вразрез с культурной политикой региона.
«Тексты коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи и имени региона», — сказали в министерстве.
Накануне стало известно, что концерт Инстасамки, намеченный на 15 марта, отменили в Пятигорске. Это было сделано после обращения главы города Дмитрия Ворошилова, который сослался на «множество обращений с просьбой отменить концерт», вызвавший «негативную реакцию у жителей города и края».
Мэр заявил, что взять псевдоним Инстасамка мог «только ограниченный человек», и обратился к правоохранителям с просьбой проверить ответственных за организацию концерта.
10 января глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что Инстасамка «в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков, а проведенные ей концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям».
На следующий день артистка ответила, что специально для тура по России обновила каталог и поедет «с программой без мата и без старого материала». «Мне 22 года, я шарю, че происходит, от меня подставы не ждите, я и моя команда соскучились по нашей аудитории и ничего, кроме классной музыки и хорошего настроения, мы с собой не везем! Мы ни в коем случае не пропагандируем и не собираемся никогда пропагандировать разврат, проституцию, наркотики и так далее», — написала она.
Российский тур Инстасамки пройдет с 16 марта по 15 апреля. В афише на официальном сайте артистки числятся 19 городов (Пятигорск и Курскую область оперативно убрали). Выступление в Москве запланировано на 1 апреля, в Петербурге — на 31 марта.