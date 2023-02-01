Эмир Кустурица планирует снять три фильма по произведениям Гоголя

«Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина. „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“, „Коляска“, „Сорочинская ярмарка“ представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии. В „Мертвых душах“ пока еще сомневаюсь», — отметил он.