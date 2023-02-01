Эмир Кустурица планирует снять три фильма по произведениям Гоголя

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица собирается снять три фильма по произведениям Николая Гоголя. Об этом он сообщил в интервью «Известям».
«Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина. „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“, „Коляска“, „Сорочинская ярмарка“ представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии. В „Мертвых душах“ пока еще сомневаюсь», — отметил он.
Произведения Гоголя режиссер назвал мощными примерами реалистичной литературы. Он пообещал в скором времени назвать книгу писателя, по мотивам которой начнутся съемки. Кустурица уверен, что это будет отличный фильм, «потому что по Гоголю плохо снять невозможно».
В 2019 году Кустурица говорил, что пишет книгу на основе «Преступления и наказания» Достоевского, а по ней планирует снять фильм. Однако с тех пор новостей о проекте не было.
Эмир Кустурица — югославский и сербский режиссер, актер и музыкант. За фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд» он получил две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.