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Американский стартап хочет возродить птицу додо с помощью ДНК, сохранившейся в музеях

Виктория Шанина
Сегодня в 16:08

Американский стартап Colossal Biosciences, который занимается воскрешением вымерших видов птиц и животных, планирует возродить птицу додо. Об этом пишет Businesswire.

Додо обитала на Маврикии в Индийском океане. Последнюю птицу заметили в 1662 году, спустя 64 года после прибытия на остров голландских мореплавателей. Вид вымер, так как люди охотились на них, а крысы, завезенные на остров, питались яйцами додо.

«Додо является ярким примером вида, который вымер, потому что мы, люди, сделали невозможным для них выживание в своей родной среде обитания», — сказала Бет Шапиро, ведущий палеогенетик и член научного совета Colossal Biosciences.

Она заявила, что для возрождения птицы необходимо секвенировать их ДНК, сохранившиеся в музеях. Кроме того, будут использованы гены никобарского голубя.

Возвращение птицы на остров ознаменует совершенно иной подход человечества к природе, считают ученые.

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