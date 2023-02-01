Американский стартап хочет возродить птицу додо с помощью ДНК, сохранившейся в музеях

Американский стартап Colossal Biosciences, который занимается воскрешением вымерших видов птиц и животных, планирует возродить птицу додо. Об этом пишет Businesswire.
Додо обитала на Маврикии в Индийском океане. Последнюю птицу заметили в 1662 году, спустя 64 года после прибытия на остров голландских мореплавателей. Вид вымер, так как люди охотились на них, а крысы, завезенные на остров, питались яйцами додо.
«Додо является ярким примером вида, который вымер, потому что мы, люди, сделали невозможным для них выживание в своей родной среде обитания», — сказала Бет Шапиро, ведущий палеогенетик и член научного совета Colossal Biosciences.
Она заявила, что для возрождения птицы необходимо секвенировать их ДНК, сохранившиеся в музеях. Кроме того, будут использованы гены никобарского голубя.
Возвращение птицы на остров ознаменует совершенно иной подход человечества к природе, считают ученые.