Американский стартап хочет возродить птицу додо с помощью ДНК, сохранившейся в музеях

Додо обитала на Маврикии в Индийском океане. Последнюю птицу заметили в 1662 году, спустя 64 года после прибытия на остров голландских мореплавателей. Вид вымер, так как люди охотились на них, а крысы, завезенные на остров, питались яйцами додо.