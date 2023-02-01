Роспотребнадзор: Wildberries не имеет права брать плату за возврат бракованных товаров

Роспотребнадзор назвал незаконным платный возврат некачественных товаров на маркетплейсе Wildberries. Заявление ведомства цитирует «Национальная служба новостей».
«У потребителя есть неотъемлемое право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что Wildberries подтвердил факт взимания платы за возврат бракованного товара. Сейчас маркетплейс работает над автоматическим возвратом денег, сообщает ведомство.
«Отдельного обращения в службу поддержки не требуется, поскольку вся информация о заказах потребителей, по которым было подтверждено наличие брака, есть у торговой площадки», — добавили в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе Wildberries ТАСС заявили, что информация о платном возврате бракованных товаров не соответствует действительности.