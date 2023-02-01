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Роспотребнадзор: Wildberries не имеет права брать плату за возврат бракованных товаров

Виктория Шанина
Сегодня в 15:20

Роспотребнадзор назвал незаконным платный возврат некачественных товаров на маркетплейсе Wildberries. Заявление ведомства цитирует «Национальная служба новостей».

«У потребителя есть неотъемлемое право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что Wildberries подтвердил факт взимания платы за возврат бракованного товара. Сейчас маркетплейс работает над автоматическим возвратом денег, сообщает ведомство.

«Отдельного обращения в службу поддержки не требуется, поскольку вся информация о заказах потребителей, по которым было подтверждено наличие брака, есть у торговой площадки», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения, что Wildberries начал списывать деньги за ошибочно доставленный или бракованный товар. Одна из покупательниц сказала, что в ответ на ее жалобу представитель компании сослался на новые правила маркетплейса.

В пресс-службе Wildberries ТАСС заявили, что информация о платном возврате бракованных товаров не соответствует действительности.

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