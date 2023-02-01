EA закроет мобильные версии Apex Legends и Battlefield

Релиз мобильной Apex Legends состоялся в 2022 году. Тайтл получил положительные отзывы критиков и стал игрой года по версии Apple. Battlefield Mobile официально так и не вышел. В ноябре прошлого года разработчики лишь запустили открытое бета-тестирование игры в пяти странах.