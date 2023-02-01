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EA закроет мобильные версии Apex Legends и Battlefield

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:29

Electronic Arts объявила о закрытии мобильных версий Battlefield и Apex Legends. Серверы последней проработают до 1 мая 2023 года.

В компании заявили, что, несмотря на сильный старт Apex Legends Mobile, текущая ситуация не соответствует ожиданиям игроков. Ранее разработчики мобильной Apex Legends отключили возможность совершать внутриигровые покупки.

«Наша любовь к вселенной Apex и нашим игрокам остается неизменной. Мы с нетерпением ждем возможности исследовать эту вселенную, ее персонажей и ее истории вместе с вами», — сказано в заявлении EA.

Мобильную Battlefield решили закрыть, чтобы оправдать ожидания поклонников серии, сосредоточившись на обновленном видении франшизы. В EA подчеркнули, что планируют усердно работать над Battlefield 2042 и другими, будущими играми серии.

Релиз мобильной Apex Legends состоялся в 2022 году. Тайтл получил положительные отзывы критиков и стал игрой года по версии Apple. Battlefield Mobile официально так и не вышел. В ноябре прошлого года разработчики лишь запустили открытое бета-тестирование игры в пяти странах.

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