EA закроет мобильные версии Apex Legends и Battlefield

Electronic Arts объявила о закрытии мобильных версий Battlefield и Apex Legends. Серверы последней проработают до 1 мая 2023 года.
В компании заявили, что, несмотря на сильный старт Apex Legends Mobile, текущая ситуация не соответствует ожиданиям игроков. Ранее разработчики мобильной Apex Legends отключили возможность совершать внутриигровые покупки.
«Наша любовь к вселенной Apex и нашим игрокам остается неизменной. Мы с нетерпением ждем возможности исследовать эту вселенную, ее персонажей и ее истории вместе с вами», — сказано в заявлении EA.
Мобильную Battlefield решили закрыть, чтобы оправдать ожидания поклонников серии, сосредоточившись на обновленном видении франшизы. В EA подчеркнули, что планируют усердно работать над Battlefield 2042 и другими, будущими играми серии.