Репертуар российских театров соотнесут с единой школьной программой по литературе

Театральный репертуар соотнесут со школьной программой по литературе. Об этом сообщается на сайте Минкульта.
К такому решению пришли глава министерства культуры Ольга Любимова и министр просвещения Сергей Кравцов. По словам Любимовой, по всей стране должна быть обеспечена поддержка школьной программы по литературе. В районах, где нет театров, школы могут получать записи спектаклей.
«Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», — заметил Кравцов.
Он подчеркнул, что в России уже действует 28 тыс. школьных театров, а в течение года планируется открыть театр в каждой школе. В свою очередь Любимова предложила наладить систему, по которой региональные театры возьмут шефство над школьными.