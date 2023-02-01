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«Форум свободной России» признали нежелательной организацией

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:16

Генеральная прокуратура признала деятельность литовской организации «Форум свободной России» нежелательной. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации <…> представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — сказано в заявлении Генпрокуратуры.

Информация о решении ведомства уже передана в Минюст для включения «Форума свободной России» в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в стране.

«Форум свободной России» был основан в марте 2016 года Гарри Каспаровым* и Иваном Тютриным*. Цель организации — сформировать интеллектуальную альтернативу действующему в России политическому режиму.

По словам основателей, «любой желающий, разделяющий ценности демократии и считающий Россию неотъемлемой частью цивилизованного международного сообщества, может стать участником, спонсором и организатором Форума».

* Признаны иноагентами.

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