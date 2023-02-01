На месте дореволюционного здания в Брюсовом переулке могут построить люксовые апартаменты

Проекта застройки на тот момент еще не было. Сообщалось, что ей займется девелоперская компания Vos’hod, однако там партнерство с Loro Piana отрицали. В конце октября девелопер зарегистрировал несколько доменов под новый проект, включая brusovbyloropiana, brusov-loropiana, loro-piana-apartments и другие.