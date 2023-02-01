На месте дореволюционного здания в Брюсовом переулке могут построить люксовые апартаменты

Дореволюционный дом площадью 2000 квадратных метров рядом с усадьбой графов Брюсов в Брюсовом переулке, 2/14, в центре Москвы могут перестроить в премиальный комплекс апартаментов. Телеграм-канал «Новостройки 77» обнаружил сайт проекта.
О планируемой застройке «Ведомости» писали еще в ноябре 2021 года. Газета писала, что речь идет об апарт-комплексе под люксовым итальянским брендом Loro Piana.
Проекта застройки на тот момент еще не было. Сообщалось, что ей займется девелоперская компания Vos’hod, однако там партнерство с Loro Piana отрицали. В конце октября девелопер зарегистрировал несколько доменов под новый проект, включая brusovbyloropiana, brusov-loropiana, loro-piana-apartments и другие.
Новый сайт, на который обратил внимание телеграм-канал «Новостройки 77», называется brusov.moscow. Там появилось фото будущего проекта и подпись, что права на изображение принадлежат компании Vos’hod.
Судя по рендерам, это именно то здание, о котором писали «Ведомости». По крайней мере, фасады и высота соседних построек подсказывают, что это как раз дом, примыкающий к флигелю бывшей усадьбы Брюса.