Создатели Instagram* работают над новой соцсетью. Там будут публиковаться новости

Основатели Instagram* Кевин Систром и Майк Кригер разрабатывают соцсеть Artifact, которая будет работать по принципу TikTok, но в текстовом формате. Об этом пишет Platformer.
В Artifact будут публиковаться новости и статьи. Искусственный интеллект на основе интересов пользователей будет составлять ленту рекомендаций, а сами юзеры смогут делиться интересными событиями с друзьями и обсуждать их внутри приложения.
Персонализированная лента новостей будет состоять из популярных статей крупных изданий, таких как New York Times, а также текстов небольших блогов, посвященных определенной тематике.
На данный момент платформа находится на бета-тестировании. В нем можно принять участие, введя свой номер телефона в специальной форме на сайте Artifact. После этого пользователя запишут в список ожидания и, когда придет его очередь, ему отправят личную ссылку-приглашение.
Кевин Систром и Майк Кригер работали над соцсетью Instagram с 2010 года. В сентябре 2018-го они объявили об уходе из компании, не объяснив причин.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.