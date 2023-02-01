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Создатели Instagram* работают над новой соцсетью. Там будут публиковаться новости

Виктория Шанина
Сегодня в 11:24

Основатели Instagram* Кевин Систром и Майк Кригер разрабатывают соцсеть Artifact, которая будет работать по принципу TikTok, но в текстовом формате. Об этом пишет Platformer.

В Artifact будут публиковаться новости и статьи. Искусственный интеллект на основе интересов пользователей будет составлять ленту рекомендаций, а сами юзеры смогут делиться интересными событиями с друзьями и обсуждать их внутри приложения.

Персонализированная лента новостей будет состоять из популярных статей крупных изданий, таких как New York Times, а также текстов небольших блогов, посвященных определенной тематике.

На данный момент платформа находится на бета-тестировании. В нем можно принять участие, введя свой номер телефона в специальной форме на сайте Artifact. После этого пользователя запишут в список ожидания и, когда придет его очередь, ему отправят личную ссылку-приглашение.

Кевин Систром и Майк Кригер работали над соцсетью Instagram с 2010 года. В сентябре 2018-го они объявили об уходе из компании, не объяснив причин.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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