В России начался эксперимент по блокировке продаж просроченных продуктов

В России с 1 февраля начался эксперимент по исключению возможности продажи просроченных товаров с помощью маркировки. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперимент продлится до 1 августа 2023 года. В нем будут участвовать отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.
Для эксперимента также отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.
В правительстве подчеркнули, что если к концу лета эксперимент посчитают удачным, то в ближайшем будущем покупка товара, незаконно введенного в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами.