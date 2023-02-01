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В России начался эксперимент по блокировке продаж просроченных продуктов

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:45

В России с 1 февраля начался эксперимент по исключению возможности продажи просроченных товаров с помощью маркировки. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперимент продлится до 1 августа 2023 года. В нем будут участвовать отдельные виды молочной продукции, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.

Для эксперимента также отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

В правительстве подчеркнули, что если к концу лета эксперимент посчитают удачным, то в ближайшем будущем покупка товара, незаконно введенного в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами.

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