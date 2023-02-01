Ситком «Царь горы» возвращается. Новые эпизоды выйдут на Hulu

Американский комедийный мультсериал «Царь горы» вернется с новыми эпизодами на стриминговой платформе Hulu. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Стриминг Hulu, принадлежащий студии Disney, буквально заказал «возрождение бывшего мультсериала телеканала Fox». Предполагается, что на платформе будет выходить именно продолжение истории, а не перезагрузка или ремейк.
Создатели мультсериала Майк Джадж и Грег Дэниелс вернутся в качестве исполнительных продюсеров. Озвучат персонажей вновь Кэти Наджими, Стивен Рут, Памела Адлон, Джонни Хардвик и Лорен Том.
«Мы все очень рады снова поприветствовать [героев мультсериала] Хэнка, Пегги и Бобби и увидеть, что они могут сказать о мире, в котором мы живем, и продолжить разговоры, которые мы начали много лет назад», — сказал президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич.
Мультсериал «Царь горы» дебютировал на канале Fox в 1997 году. Вышло 13 сезонов проекта, а в 2010-м он был закрыт из‑за снижения рейтингов.
Слухи о возрождении ситкома ходят еще с 2017 года. Тогда Джадж и Дэниелс, а также актеры озвучки воссоединились на фестивале Sketchfest в честь 20-летия комедии. Официально о возвращении «Царя горы» создатели объявили еще в начале 2022 года.
Мультсериал посвящен семье техасцев-методистов Хилл, состоящей из продавца пропана Хэнка, его жены Пегги, их сына Бобби и племянницы Пегги Луанны.