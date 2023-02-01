Ситком «Царь горы» возвращается. Новые эпизоды выйдут на Hulu

«Мы все очень рады снова поприветствовать [героев мультсериала] Хэнка, Пегги и Бобби и увидеть, что они могут сказать о мире, в котором мы живем, и продолжить разговоры, которые мы начали много лет назад», — сказал президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич.