«Аэрофлот» и Ространснадзор изменят правила провоза ручной клади и багажа в России

В России работают над изменением правил провоза ручной клади и багажа. «Аэрофлот» и Ространснадзор намерены сделать их более понятными и ориентированными, в том числе, на лоукостеры, пишет РИА «Новости».
По словам гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского, основная задача — представить единую для всех трактовку. Он приводит в пример лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») — проблемы с неправильным пониманием правил может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели перевозчика и в результате — подорожанию его билетов.
«Представьте, как это скажется на «Победе», на ее операционной эффективности, на налете? Авиакомпания пока единственная, кто за 25 минут «разворачивает» самолеты в рамках технологического графика наземного обслуживания и является лидером по налету на Boeing 737-800. Чем выше налет, чем больше времени самолет находится в воздухе, тем ниже себестоимость креслокилометра и, соответственно, тем больше билетов по минимальному тарифу авиакомпания может позволить себе продать», — пояснил Александровский.
Он уверен, что бизнес-модель лоукостеров в целом не сможет развиваться нужными темпами, если правила не станут понятными. Бюджетные авиалинии специально рассчитывали габариты ручной клади для Boeing 737-800 путем разделения общего объема багажных полок на общее количество посадочных мест с учетом компоновки 189 кресел и пассажирской загрузки свыше 90 процентов.
«Мы даже подумывали, что надо запустить производство брендированных сумок, которые бы четко вписывались в параметры калибратора лоукостера «Победа», — сказал гендиректор «Аэрофлота».
Глава Ространснадзора Виктор Басаргин добавил, что в федеральных авиационных правилах следует утвердить единые и понятные для всех параметры ручной клади. Авиаперевозчики различных бизнес-моделей могли бы на них ориентироваться, а габариты при этом «ни у кого впоследствии не вызывали вопросов».