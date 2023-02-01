«Аэрофлот» и Ространснадзор изменят правила провоза ручной клади и багажа в России

«Представьте, как это скажется на «Победе», на ее операционной эффективности, на налете? Авиакомпания пока единственная, кто за 25 минут «разворачивает» самолеты в рамках технологического графика наземного обслуживания и является лидером по налету на Boeing 737-800. Чем выше налет, чем больше времени самолет находится в воздухе, тем ниже себестоимость креслокилометра и, соответственно, тем больше билетов по минимальному тарифу авиакомпания может позволить себе продать», — пояснил Александровский.