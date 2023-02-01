В Англии пожарных обвинили в незаконном фотографировании жертв автокатастроф и публикации снимков

«Извлечение тела кого‑то погибшего должно разрывать вас на части, а не вызывать желание сфотографировать его, чтобы пошутить позднее, ведь это чей‑то любимый человек, так? Это чей‑то близкий», — заявила одна из сотрудниц пожарной охраны.