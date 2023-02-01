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В Англии пожарных обвинили в незаконном фотографировании жертв автокатастроф и публикации снимков

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:34

В Англии служащих пожарных служб Уилтшира и Дорсета обвинили в незаконном фотографировании женщин, которые стали жертвами автокатастроф, и публикации их снимков в группе в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил Independent.

Мужчин, по информации СМИ, уличили в обсуждении тел погибших, их одежды, нижнего белья и внешнего вида. Против их действий выступили в том числе другие пожарные. Они назвали комментарии коллег отвратительными и унижающими.

«Извлечение тела кого‑то погибшего должно разрывать вас на части, а не вызывать желание сфотографировать его, чтобы пошутить позднее, ведь это чей‑то любимый человек, так? Это чей‑то близкий», — заявила одна из сотрудниц пожарной охраны.

Девушка подчеркнула, что ей противно работать бок о бок с людьми, которые могут вести себя подобным образом. «Люди работают не из верных соображений. Я думаю, они просто жаждут власти», — добавила она.

Против пожарных выдвинули обвинения в преступном поведении. Теперь их действия оценит полиция. Кроме того, пожарно-спасательные службы Дорсета и Уилтшира также намерена провести независимое расследование.

Они уже создали конфиденциальную линию доверия, на которую могут обратиться любые сотрудники, имеющие какую‑либо информацию о случившемся. Туда же предлагают позвонить женщинам-пожарным, если они сталкивались с неподобающим отношением со стороны коллег.

«Ожидается, что наши сотрудники будут работать в соответствии с нашим кодексом этики, который устанавливает высокий уровень ожидаемого поведения. Подавляющее число наших работников — хорошие люди, усердно работающие и отлично выполняющие свои обязанности», — сказал финансовый директор службы Бен Анселл.

Он отметил, что руководство «чрезвычайно серьезно» отнеслось к обвинениям в адрес пожарных и намерено «принять быстрые меры», если проверка выявит несоблюдение этических стандартов.

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