Журнал «Социология власти» удалил из архива выпуск о сексуальности и феминизме

Академический журнал «Социология власти», известный как одно из наиболее авторитетных изданий в области политики и социологии, удалил со своего сайта выпуск «Сексуальное беспокойство: растревоженная машинерия интимности». Об этом рассказал в фейсбуке* редактор выпуска Евгений Шторн.
Он отметил, что специальный выпуск 2018 года полностью исчез из архива издания. На это обратил внимание знакомый Штерна, пытавшийся найти его статью «Убийства негетеросексуалов на почве ненависти (анализ материалов судебных решений)».
По словам Штерна, в номере содержались статьи «о гомосексуальности, феминизме, сек-работе, военной маскулинности, женщинах в эстетике Третьего рейха», а также «анализ восприятия сексуальности пожилыми в стандартизированных интервью, статья о сексуальных сценах в современном российском блокбастере».
Социолог признался, что ему «ужасно стыдно» перед авторами этих материалов «за то, что их прекрасные статьи оказались вымараны», а их самих «тихонько и подленько стерли». «Какая власть — такая, видимо, и социология», — заключил он.
Штерн опубликовал на своей странице в соцсети содержание удаленного выпуска и короткую вступительную статью. Он пообещал, что предоставит тексты, содержавшиеся в номере, всем желающим по запросу.
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